На Авдеевском направлении продолжаются жестокие бои – Генштаб

Наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону войск ВСУ в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков.

На Славянском направлении враг совершал огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Вернополья, Богородичного, Великой Камышевахи, Довгенького, Краснополья, Долины и Дибровного. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Залиман. Недалеко от Новой Дмитровки и Долины пытался прорвать оборону войск ВСУ, успеха не имел, отошел.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 13 августа.

На Краматорском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Краматорска, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки и Кривой Луки.

Также читайте Беларусь ужесточает охрану границы в Брестской и Гомельской областях — Генштаб

Штурмовыми действиями противник пытался улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевки и Выемки. Получил жесткий отпор и отступил.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Временного Яра, Бахмута и еще семи населенных пунктов. Враг нанес авиационные ударі неподалеку от Яковлевки, Спорного, Веселой Долины, Кодемы, Соледара, Бахмута, Зайцева и Бахмутского.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться у Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцева, успеха не имел. В отдельных районах продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Марьинку, Красногоровку и Александрополь. Нанес авиаудару возле Марьинки.

Наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Идут жесткие бои.

Напомним, первые четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana 2 уже в Украине. Всего Словакия планирует передать Украине восемь таких орудий.

В Украине пропали без вести 198 детей

Читайте также: