В Москве в подземных паркингах обустраивают бомбоубежища

В подземных паркингах Москвы начали обустраивать спальные места, обогреватели и аптечки на случай использования помещений в качестве бомбоубежищ.

Об этом сообщает российское издание "Важные истории".

Жители домов общества совладельцев жилья "Атом" в Москве рассказали журналистам, что на дверях их домов разместили объявления о подготовке бомбоубежищ. Владельцев авто на паркингах просят их уволить. В объявлении говорится, что такое решение было принято 11 октября на совещании в мэрии Москвы.

Житель одного из домов общества совладельцев жилья рассказал, что есть распоряжение о проверке всех бомбоубежищ, а в домовом чате сообщают, что на парковку "завезут нары, аптечки, обогреватели".

Первую подготовку укрытий на случай обстрелов в России приступили еще весной. 27 апреля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поручил южным российским регионам "привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние".

Напомним, что эксперт рассказал, какие типы домов могут выдержать обстрелы. Самыми безопасными домами, по его мнению, новостройки построены за последние 10 лет. Монолитно-каркасные здания новостроек лучше справляются с защитной функцией.

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