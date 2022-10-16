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Анна Трінчер зізналася, чому перестала носити обручку після весілля

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Анна Трінчер зізналася, чому перестала носити обручку після весілля

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Співачка відповіла на запитання, яке хвилювало її шанувальників.

Новоспечена дружина Анна Трінчер нарешті розповіла своїм прихильникам, чому не носить обручку після весілля із Олександром Волошиним. 

Одразу ж після церемонії підписники співачки побачили, що вона не носить прикрасу і поцікавилися, що ж сталося. Адже подружжя приділило дуже велику увагу вибору обручок перед весіллям. 

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Декілька днів виконавиця та її чоловік тримали інтригу, але усе ж таки Анна розповіла, що просто загубила прикрасу. 

© instagram.com/annatrincher_official
Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Найбільший страх у моєму житті справдився - я втратила обручку. У дитинстві, коли дивилася такі фільми, де втрачали обручки, я завжди думала: "Ніколи в житті не втрачу її. Це так жахливо, як так можна?". І ось не минув навіть місяць, а обручки вже немає", - розповіла Трінчер. 

© instagram.com/annatrincher_official
Фото: instagram.com/annatrincher_official

Чоловік співачки у своєму Instagram теж розповів про інцидент і зізнався, що пара навіть звернулася до астролога, аби дізнатися, що це означає для їхньої пари.

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
829
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