Анна Тринчер призналась, почему перестала носить обручальное кольцо после свадьбы

Новоиспеченная жена Анна Тринчер наконец-то рассказала своим поклонникам, почему не носит обручальное кольцо после свадьбы с Александром Волошиным.

Сразу после церемонии подписчики певицы увидели, что она не носит украшение и поинтересовались, что же произошло. Ведь супруги уделили очень большое внимание выбору кольца перед свадьбой.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Несколько дней исполнительница и ее муж держали интригу, но все же Анна рассказала, что просто потеряла украшение.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Наибольший страх в моей жизни сбылся - я потеряла кольцо. В детстве, когда смотрела такие фильмы, где теряли обручальные кольца, я всегда думала: "Никогда в жизни не потеряю его. Это так ужасно, как так можно?". И вот не прошел даже месяц, а кольца уже нет", — рассказала Тринчер.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Муж певицы в своем Instagram тоже рассказал об инциденте и признался, что пара даже обратилась к астрологу, чтобы узнать, что это значит для их пары.

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