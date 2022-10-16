На Днепропетровщине мальчик играл спичками и сжег припаркованный "Мерседес"

В Верхнеднепровске на Днепропетровщине горел автомобиль.

В Днепропетровской области ребенок устроил пожар. Мальчик играл со спичками и поджег припаркованный во дворе автомобиль.

Об этом сообщает "Информатор".

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Инцидент произошел вчера, 15 октября, в Верхнеднепровске на улице Конституционная. Вспыхнул припаркованный автомобиль, поэтому очевидцы вызвали спасателей и пожар.

Оказалось, что транспортное средство загорелось не просто так. Во дворе, где припарковали авто, до этого играл со спичками 8-летний мальчик. Он случайно поджег автомобиль.

Спасатели потушили Mercedes. Он частично выгорел., в основном пострадала передняя часть кузова. В произошедшем никто не пострадал.

Напомним, что в Мариуполе партизаны группы сопротивления "Е" подожгли места расквартирования российских офицеров. Выгорели личные вещи кафиров.

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