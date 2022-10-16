Будьте в безопасном месте: вражеские дроны летят на запад Украины

Людей просят не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытии.

Мэр Каменца-Подольского Михаил Поситко предупредил, что вражеские дроны летять на запад Украины.

Он отметил, что один из них был замечен в Винницкой области.

В Украине объявлена массовая воздушная тревога во всех областях.

Впоследствии появилась информация от председателей Полтавской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской и Николаевской ОВА с предупреждением о запусках российских ракет.

Граждан призывали быть в укрытиях.

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