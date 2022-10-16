"Отнеситесь серьезно": главы нескольких ОВА предупредили украинцев об опасности

Главы Полтавской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской и Николаевской ОВА предупредили украинцев о запусках российских ракет и призвали граждан Украины быть в укрытиях.

Об этом говорится в Telegram-каналах чиновников.

Так, первым об опасности предупредил глава Николаевской ОВА Виталий Ким: "Летят. Отнеситесь серьезно". После этого появились сообщения глав Полтавской и Закарпатской ОВА.

Дмитрий Лунин, глава Полтавской ОВА, заявил, что войска РФ запускают ракеты по Украине. Он призывает людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

"Враг запускает ракеты по Украине! Отнеситесь серьезно к своей безопасности. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и находитесь в укрытиях!", — написал Лунин.

В свою очередь, глава Закарпатской ОВА Виктор Никита попросил людей найти безопасные места и держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей.

"Пуски ракет по территории Украины! Прошу всех найти безопасные места и держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей. Не передвигаться по улицам, следить за сигналами воздушной тревоги", — сказано в его сообщении.

Впоследствии к сообщениям о потенциальной опасности присоединился глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович: "Небо очень тревожное. Враг запускает ракеты по всей Украине! Не пренебрегайте и не забывайте о укрытии!"

Аналогичное сообщение опубликовал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, который тоже призывает жителей региона не только находиться в укрытиях, но и не фиксировать и не выкладывайте в соцсетях работу нашей ПВО.

Отметим, что по состоянию на 13:00 почти по всей Украине – масштабная воздушная тревога.

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