На Дніпропетровщині хлопчик бавився з сірниками і спалив припаркований "Мерседес"

У Верхньодніпровську на Дніпропетровщині горіла автівка.

На Дніпропетровщині дитина влаштувала пожежу. Хлопчик грався із сірниками і підпалив припарковане у дворі авто.

Про це повідомляє "Інформатор".

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Інцидент стався учора, 15 жовтня, у Верхньодніпровську на вулиці Конституційній. Спалахнуло припарковане авто, тож очевидці викликали рятувальників та пожежу.

Виявилося, що транспортний засіб зайнявся не просто так. У дворі, де припаркували авто, до цього грався з сірниками 8-річний хлопчик. Він випадково підпалив автомобіль.

Рятувальники загасили Mercedes. Він частково вигорів., В основному постравждала передня частина. У події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що у Маріуполі партизани групи супротиву "Ї" підпалили місця розквартирування російських офіцерів. Вигоріли особисті речі окупантів.

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