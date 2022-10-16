На Дніпропетровщині хлопчик бавився з сірниками і спалив припаркований "Мерседес"

У Верхньодніпровську на Дніпропетровщині горіла автівка.
На Дніпропетровщині дитина влаштувала пожежу. Хлопчик грався із сірниками і підпалив припарковане у дворі авто.
Про це повідомляє "Інформатор".
Інцидент стався учора, 15 жовтня, у Верхньодніпровську на вулиці Конституційній. Спалахнуло припарковане авто, тож очевидці викликали рятувальників та пожежу.
Виявилося, що транспортний засіб зайнявся не просто так. У дворі, де припаркували авто, до цього грався з сірниками 8-річний хлопчик. Він випадково підпалив автомобіль.
Рятувальники загасили Mercedes. Він частково вигорів., В основному постравждала передня частина. У події ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що у Маріуполі партизани групи супротиву "Ї" підпалили місця розквартирування російських офіцерів. Вигоріли особисті речі окупантів.
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