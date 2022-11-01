Російська армія тепер вже навіть не двадцять друга в світі - Зеленський

Президент заявив, що колишня "друга армія світу" вже навіть не двадцять друга

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія продовжує стрімко деградувати, саме тому вона більше не тільки не "друга армія світу", а вже навіть вилетіла з першої двадцятки.

Про це голова держави заявив під час свого вечірнього звернення 31 жовтня.

Зеленський зазначив, що російські терористичні війська вимушені витрачали вчетверо більше ракет, щоб влучати у цілі. З ситуацією щодо БПЛА, які Росія отримала від Ірану, ситуація ще гірша і це бачить весь світ.

"Колишня "друга армія світу" вже навіть не двадцять друга за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб вона взагалі пішла у другу сотню", – сказав президент.

Крім того, президент зазначив, що Україна готує відповідь Росії на її терористичні атаки на цивільну інфраструктуру.

Зеленський зазначив, що кожні атаки на цивільні об'єкти лише наближують консенсус у міжнародному співтовариству, що Кремль має відповідати за свої злочини проти мирного населення.

"А уламки російської ракети, які впали на територію Молдови, тільки нагадують, наскільки важливо разом захищатися від цього зла – від рашизму, який не визнає ані державних кордонів, ані людських цінностей", – заявив він.

Зазначимо, що 31 жовтня, Росія випустила по Україні 55 крилатих ракет. ЗСУ збили 45.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція показала уламки ракети, яку збили над Київщиною.

"Росія випустила 55 ракет: із них 45 - збито" Зеленський звернувся до українців

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