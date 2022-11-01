Над Полтавщиной сбили три вражеских БПЛА — ОВА

В сети сообщают, что часть дронов все еще в небе Полтавщины

Над Полтавщиной украинские военные сбили три вражеских БПЛА.

Об этом сообщил глава военной администрации Дмитрий Лунин.

"Над Полтавщиной вражеские БПЛА. Три из них сбили. Еще несколько фиксируют над областью", — сообщил Лунин.

В соцсетях также сообщают о работе ПВО в области.

Атаки РФ 31 октября

Оккупанты минувших суток снова нанесли массированные удары по гражданской инфраструктуре украинских городов.

В результате атаки было повреждено 18 объектов, большинство из которых – энергетические.

В Киевской области получили травмы два человека, один из них – в тяжелом состоянии. Еще четыре человека пострадали в Черкасской области. Также известно о попадании по объектам критической инфраструктуры в Харькове, Запорожье, Буковине, Кировоградщине.

Силы ПВО за утро сбили 44 из более 50 российских ракет. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, благодаря чему ПВО сбила беспрецедентное количество ракет РФ.

По его словам, немецкая IRIS-T сегодня сработала со 100% результатом.

В свою очередь, диктатор Путин цинично подтвердил, что массированный ракетный удар по Украине был "местой за флот".