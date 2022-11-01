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Россия атаковала беспилотниками Полтаву: что известно

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Россия атаковала беспилотниками Полтаву: что известно

Фото: Associated Press

Обошлось без пострадавших.

В ночь на вторник, 1 ноября, армия Российской Федерации атаковала дронами-камикадзе Полтаву. Оккупанты выпустили четыре беспилотника.

Об этом сообщил полтавский городской голова Александр Мамай.

"Этой ночью Полтавщина была атакована четырьмя дронами", — написал мэр.

По его словам, предыдущей обошлось без жертв. Последствия вражеских попаданий ликвидируют соответствующие службы.

Атака дронов на Полтавщину

Ночью глава ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что над Полтавщиной украинские военные сбили три вражеских дрона. Впрочем, в небе еще находились враждебные объекты.

Впоследствии стало известно, что беспилотники свалились на гражданские объекты. В результате их падения возник пожар.

К слову, поверенная тревога в Полтавской области ночью была объявлена дважды. Первая продолжалась с 00:17 до 00:48. Вторая – длилась 3 часа. 1 мин — от 01:23 до 04:25. Именно в этом промежутке в Полтаве раздались взрывы.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3929
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