Россия уменьшила несколько "Калибров" в Черном море

В акватории находится один носитель высокоточных крылатых ракет.

Армия агрессорки России вдвое уменьшила количество ракет типа "Калибр" в Черном море. В настоящее время их насчитывают не 16, а 8 объектов.

Об этом сообщили в возведении оперативного командования "Юг".

"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель высокоточных крылатых ракет, снаряженный восемью "Калибрам", — говорится в сообщении

Отмечается, что на Боевом дежурстве российские оккупационные войска содержат семь кораблей и катеров. Они маневрируют у южного побережья аннексированного РФ Крыма.

Напомним, в субботу утром 29 октября, около 4:30, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти города сообщили, что Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой.

В этот же день, позже, минобороны России заявило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов во временно оккупированном Севастополе.

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