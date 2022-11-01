Росія зменшила кількісь "Калібрів" у Чорному морі

В акваторії перебуває один носій високоточних крилатих ракет.

Армія агресорки Росії вдвічі зменшила кількість ракет типу "Калібр" в Чорному морі. Наразі їх нараховують не 16, а 8 об'єктів.

Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь".

"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій високоточних крилатих ракет, споряджений вісьмома "Калібрам", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що на Бойовому чергуванні російські окупаційні війська тримають сім кораблів та катерів. Вони маневрують біля південного узбережжя анексованого РФ Криму.

Нагадаємо, у суботу вранці 29 жовтня, близько 4:30, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада міста повідомила, що Чорноморський флот РФ "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою.

Цього ж дня, пізніше, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі.

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