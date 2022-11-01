На Полтавщині 4 ворожих БПЛА впали на цивільні об'єкти - ОВА

На території Полтавської області чотири ворожі безпілотники впали на цивільні об’єкти.

Про це повідомив голова військової адміністрації Полтавської області Дмитро Лунін.

"Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти", - повідомив чиновник.

В результаті падіння виникла пожежа, наразі на місці працюють рятувальники, попередньо жертв нема.

Раніше Дмитро Лунін повідомляв, що на території області було збито три ворожих БПЛА.

Окупанти минулої доби знову завдали масованих ударів по цивільній інфраструктурі українських міст.

Внаслідок атаки було пошкоджено 18 об’єктів, більшість з яких – енергетичні.

У Київській області отримали травми дві людини, одна з них – у важкому стані. Ще четверо людей постраждали в Черкаській області. Також відомо про влучання по об'єктах критичної інфраструктури в Харкові, Запоріжжі, на Буковині, Кіровоградщині.

Сили ППО за ранок збили 44 з понад 50 російських ракет. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, завдяки чому ППО збила безпрецедентну кількість ракет РФ.

За його словами, німецька IRIS-T сьогодні спрацювала з 100% результатом.

Своєю чергою, диктатор Путін цинічно підтвердив, що масований ракетний удар по Україні був "помстою за флот".

"Росія випустила 55 ракет: із них 45 - збито" Зеленський звернувся до українців

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.