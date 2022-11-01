Астрологічний прогноз на 1 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які професійні проєкти, до яких людина візьметься цього дня, виявляться успішними, а ось від старих, незавершених раніше, краще відмовитися: вони заберуть багато часу й сил, але виявляться безрезультатними. Великими грошовими сумами, на відміну від дрібних, краще не оперувати, це стосується й спілкування з керівництвом – із серйозними питаннями до нього сьогодні краще не підходити.

Символи дня: птах Фенікс, саламандра.

Стихії дня: Земля, Вогонь.

Енергетика дня: пасивний день.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: червоний, чорний.

Щасливе каміння дня: хризоліт, уваровіт, гранатит.

За яку частину тіла відповідає: ШКТ.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть мати серйозні наслідки, тому небажано їх занедбувати.

Сни дня: сни цієї ночі часто бувають віщими, тому потрібно уважно проаналізувати побачене.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки – вважається, що вона принесе міцне здоров'я та довголіття.

Афоризм дня: "Любов до усамітнення є ознакою схильності до знання. Саме ж знання досягається лише тоді, коли постійне відчуття самотності не залишає нас ні серед натовпу, ні на полі бою, ні в ринковій метушні" (Шрі Ауробіндо).

Ангел-охоронець дня: Федолам – відповідає за почуття гумору.

Магія та містика дня: рекомендується проводити обряди і читати замовляння, які сприяють примиренню з друзями.

Табу дня: сидячий спосіб життя може негативно вплинути на самопочуття.

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