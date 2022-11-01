Кадиров заявив про продовження мобілізації у Чечні

Голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що у його республіці продовжуватиметься мобілізація.

Про це він заявив під час зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР «Ахмат», повідомляє Радіо Свобода.

Він зазначив, що вже скоро чеченці почнуть отримувати повістки.

«Зараз почнуться повістки чоловікам, і якщо він вже буде числитися в якомусь полку чи батальйоні, то йому не доведеться йти в армію, він буде серед своїх – чеченців», – заявив Кадиров.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу доповів російському диктатору Путіну що в країні нібито вдалося мобілізувати понад 300 тисяч військових. У зв’язку з цим Шойгу заявив, що заходи щодо "часткової мобілізації" закінчено.

Пізніше радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, навіщо Путін оголосив росіянам про завершення мобілізації.