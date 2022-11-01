Кадыров заявил о продолжении мобилизации в Чечне

Вскоре чеченцы снова будут получать повестки
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в его республике будет продолжаться мобилизация.
Об этом он заявил во время встречи с бойцами спецподразделения СОБР "Ахмат", сообщает Радио Свобода.
Он отметил, что уже скоро чеченцы начнут получать повестки.
«Сейчас начнутся повестки мужчинам, и если он уже будет числиться в каком-нибудь полку или батальоне, то ему не придется идти в армию, он будет среди своих – чеченцев», – заявил Кадыров.
Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу доложил российскому диктатору Путину, что в стране якобы удалось мобилизовать более 300 тысяч военных. В этой связи Шойгу заявил, что меры по "долевой мобилизации" закончены.
Позже советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, зачем Путин объявил россиянам о завершении мобилизации.
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