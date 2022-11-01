Правительство Сунака повысит налоги для всех британцев — Financial Times

В то же время премьер обещает защищать наиболее уязвимые слои населения

Правительство нового премьера Великобритании Риши Сунака будет повышать налоги, чтобы преодолеть финансовый кризис и закрыть дыру в бюджете в размере 50 миллиардов фунтов.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Источники издания в Министерстве финансов сообщили, что Сунак и министр финансов Джереми Хант во время встречи пришли к общему выводу, что налоги нужно будет увеличивать для всех без исключения, однако больше они вырастут более состоятельные британцы.

В Министерстве финансов напомнили, что страна заимствовала несколько сотен миллиардов фунтов в период пандемии Covid-19, также правительство направило большие средства на покрытие счетов за электроэнергию, поэтому лишь сокращением расходов невозможно будет закрыть всю дыру в бюджете.

Правительство вынуждено пойти на такой шаг, поскольку экономика страны балансирует на грани рецессии, а инфляция вышла на 40-летний максимум.

Кроме того, Минфин отменил запланированное ранее снижение ставки на прибыль с 20 до 19 пенсов, которые сам Сунак обещал ввести в 2024 году, когда занимал пост министра финансов в правительстве Бориса Джонсона.

Также на встрече Сунак и Хант заявили, что будут защищать наиболее уязвимые слои населения во время тяжелого периода.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД уже работает над первым визитом нового премьера Британии в Украину.

Также мы ранее информировали, что экс-премьер Британии Джонсон планирует создать фонд для восстановления Украины.

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