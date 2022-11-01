Уряд Сунака підвищить податки для всіх британців - Financial Times

Уряд нового прем'єра Великої Британії Ріші Сунака буде підвищувати податки, щоб подолати фінансову кризу та затулити діру у бюджеті розміром 50 мільярдів фунтів.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Джерела видання у Міністерстві фінансів повідомили, що Сунак та міністр фінансів Джеремі Хант під час зустрічі дійшли спільного висновку, що податки потрібно буде збільшувати для всіх без вийнятку, однак найбільше вони зростуть більш заможні британці.

У Міністерстві фінансів нагадали, що країна запозичила кілька сотень мільярдів фунтів у період пандемії Covid-19, також уряд спрямував великі кошти на покриття рахунків за електроенергію, тому лише скороченням видатків не можливо буде закрити всю діру в бюджеті.

Уряд вимушений піти на такий крок, оскільки економіка раїни балансує на межі рецесії, а інфляція вийшла на 40-річний максимум.

Крім того, Мінфін скасував заплановане раніше зниження ставки на прибуток на з 20 до 19 пенсів, які сам Сунак обіцяв запровадити у 2024 році, коли займав пост міністра фінансів в уряді Бориса Джонсона.

Також на зустрічі Сунак та Хант заявили, що будуть захищати найбільш вразливі верстви населення під час важкого періоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС вже працює над першим візитом нового прем'єра Британії до України.

Також ми раніше інформували, що Екс-прем'єр Британії Джонсон планує створити фонд для відновлення України.

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