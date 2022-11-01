Астрологический прогноз на 1 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые профессиональные проекты, за которые человек возьмется в этот день, окажутся успешными, а вот от старых, незавершенных ранее, лучше отказаться: они отнимут много времени и сил, но окажутся безрезультатными. Крупными денежными суммами, в отличие от мелких, лучше не оперировать, это касается и общения с начальством – с серьезными вопросами к нему сегодня лучше не подходить.
Символ дня: птица Феникс, саламандра.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Энергетика дня: пассивный день.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный, черный.
Счастливые камни дня: хризолит, уваровит, гранатит.
За какую часть тела отвечает: ЖКТ.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому нежелательно их запускать.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нужно внимательно проанализировать увиденное.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки – считается, что она принесет крепкое здоровье и долголетие.
Афоризм дня: "Любовь к уединению есть признак предрасположенности к знанию. Само же знание достигается лишь тогда, когда неизменное ощущение уединенности не покидает нас ни среди толпы, ни на поле боя, ни в рыночной сутолоке" (Шри Ауробиндо).
Ангел-хранитель дня: Фэдолам – отвечает за чувство юмора.
Магия и мистика дня: рекомендуется проводить обряды и читать заговоры, которые способствуют примирению с друзьями.
Табу дня: сидячий образ жизни может негативно отразиться на самочувствии.
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