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Астрологический прогноз на 1 ноября

Дата публикации
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Астрологический прогноз на 1 ноября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые профессиональные проекты, за которые человек возьмется в этот день, окажутся успешными, а вот от старых, незавершенных ранее, лучше отказаться: они отнимут много времени и сил, но окажутся безрезультатными. Крупными денежными суммами, в отличие от мелких, лучше не оперировать, это касается и общения с начальством – с серьезными вопросами к нему сегодня лучше не подходить. 

Символ дня: птица Феникс, саламандра. 

Стихия дня: Земля, Огонь. 

Энергетика дня: пассивный день. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: красный, черный. 

Счастливые камни дня: хризолит, уваровит, гранатит. 

За какую часть тела отвечает: ЖКТ. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому нежелательно их запускать. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нужно внимательно проанализировать увиденное. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки – считается, что она принесет крепкое здоровье и долголетие. 

Афоризм дня: "Любовь к уединению есть признак предрасположенности к знанию. Само же знание достигается лишь тогда, когда неизменное ощущение уединенности не покидает нас ни среди толпы, ни на поле боя, ни в рыночной сутолоке" (Шри Ауробиндо). 

Ангел-хранитель дня: Фэдолам – отвечает за чувство юмора. 

Магия и мистика дня: рекомендуется проводить обряды и читать заговоры, которые способствуют примирению с друзьями. 

Табу дня: сидячий образ жизни может негативно отразиться на самочувствии. 

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
417
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