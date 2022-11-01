Астрологический прогноз на 1 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые профессиональные проекты, за которые человек возьмется в этот день, окажутся успешными, а вот от старых, незавершенных ранее, лучше отказаться: они отнимут много времени и сил, но окажутся безрезультатными. Крупными денежными суммами, в отличие от мелких, лучше не оперировать, это касается и общения с начальством – с серьезными вопросами к нему сегодня лучше не подходить.

Символ дня: птица Феникс, саламандра.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Энергетика дня: пассивный день.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный, черный.

Счастливые камни дня: хризолит, уваровит, гранатит.

За какую часть тела отвечает: ЖКТ.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому нежелательно их запускать.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нужно внимательно проанализировать увиденное.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки – считается, что она принесет крепкое здоровье и долголетие.

Афоризм дня: "Любовь к уединению есть признак предрасположенности к знанию. Само же знание достигается лишь тогда, когда неизменное ощущение уединенности не покидает нас ни среди толпы, ни на поле боя, ни в рыночной сутолоке" (Шри Ауробиндо).

Ангел-хранитель дня: Фэдолам – отвечает за чувство юмора.

Магия и мистика дня: рекомендуется проводить обряды и читать заговоры, которые способствуют примирению с друзьями.

Табу дня: сидячий образ жизни может негативно отразиться на самочувствии.

Читайте также: