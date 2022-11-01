Турция заявила, что продолжит вывоз зерна из Украины

Анкара продолжит выполнять Черноморскую зерновую инициативу, невзирая на демарш Москвы.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Акар провел переговоры с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым по экспорту украинского зерна.

"Мы заявляем, что достигнутое соглашение выгодно для всех сторон, и его нарушение будет проблематичным для всех сторон. Мы хотим продолжение этого соглашения и продолжение поставок зерна. В этом смысле мы также заявили, что выполняем и будем выполнять свою часть", – подчеркнул он. .

Турецкий министр отметил, что Черноморский коридор намного быстрее и удобнее, чем сухопутный маршрут для транспортировки зерна.

"Очень важно продолжать зерновую инициативу, которая внесла значительный вклад в разрешение глобального продовольственного кризиса, безопасно отправив примерно 10 миллионов тонн зерна тем, кто в нем нуждается", – добавил Акар.

По словам министра обороны Турции, Шойгу все еще ведет переговоры со своей властью по "зерновому коридору".

"Мы ожидаем от них ответа сегодня или завтра. Мы оцениваем факты, чтобы увидеть, будет ли продлено соглашение", — подытожил он.

Хулуси Акар также сообщил, что Турция продолжит вывозить зерно.

"По состоянию на вчера (понедельник, 31 октября) корабли, вышедшие из украинских портов и двигающиеся в море, продолжают путь. Проблем с выходом турецких судов нет. Они продолжат выходить", — уточнил он.

Зерновой коридор: РФ вышла из договоренностей

Ранее Владимир Зеленский заявил, что движение судов с украинской агропродукцией продолжилось, прежде всего, благодаря принципиальности партнеров, а именно ООН и Турции.

Напомним, 29 октября после взрывов в Севастополе, когда были повреждены корабли Черноморского флота России, Минобороны страны заявило, что останавливает действие "зернового соглашения".

Однако впоследствии Украина, ООН и Турция согласовали движение в Черном море 14 судов, невзирая на позицию РФ.

После заявления России о приостановлении участия в "зерновом соглашении" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, которого называют потенциальным преемником Путина, заявил, что Россия готова заменить украинское зерно на мировом рынке "собственным".

На переговорах с Турцией Лавров намекнул, что хочет РФ в обмен на "зерновое соглашение".

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