В ООН підтвердили, що 3 листопада "зерновий коридор" відновить роботу

ООН підтвердила, що третього листопада рух через "зерновий коридор" продовжиться.

Про це повідомив голова Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков.

"У четвер, 3 листопада, очікується проходження 8 суден з аграрною продукцією через "зерновий коридор". Отримали підтвердження від ООН", - зазначив міністр.

Він додав, що другого листопада у Босфорі будуть проведені перевірки суден.

Нагадаємо, 29 жовтня після вибухів у Севастополі, коли було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту Росії, Міноборони країни заявило, що зупиняє дію "зернової угоди".

В ООН заявили, що не вважають атаку на Чорноморський флот РФ порушенням “зернової угоди”.

Після заяв РФ українська сторона заявила про неможливість експорту зерна через дії Кремля, що створює загрозу голоду в низці країн Азії та Африки. Проте згодом Україна, ООН та Туреччина погодили рух у Чорному морі 14 суден, попри позицію РФ.

Зауважимо, що Україна, Туреччина та ООН вирішили призупинити дію "зернової угоди" на середу, 2 листопада.

Зеленський за 1 листопада: російська ескалація, повітряний щит, енергобезпека, зерновий коридор