Афганські найманці – на боці РФ: Жданов оцінив загрозу

Жданов сумнівається, що колишні афганські військові, яких могла завербувати Росія, будуть ефективні у війні з Україною.
Скільки афганських найманців можуть воювати на боці Росії у війні проти України, чи справді вони свого часу проходили навчання під керівництвом американців.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.
"Вони проходили навчання по програмі Commandos. По-перше, жодного бойового досвіду у них немає, тому що не воювала регулярна (афганська. – Ред.) армія. Можливо, вони брали участь в операціях, як проводили сили багатонаціональної коаліції в Афганістані. По-друге, пройшла вже певна кількість часу, частина навиків могла бути втрачена. По-третє, всі ці люди розбіглися з Афганістану через загрозу репресій з боку "Талібану". Колишні афганські військові зараз перебувають, наприклад, у Таджикистані і Пакистані. Яке становище зараз – інформації небагато", – зазначив Жданов.
За його словами, питання у тому, наскільки ці найманці будуть ефективні в українських умовах.
"Йшлося не про 2 тисячі найманців, а про 20-30 тисяч афганських командос, яких нібито підготували до перекидання в Україну. Про це писали багато ЗМІ. Питання – чи зможуть вони вести окопну війну. Командос – це штурмовики, вони виконують спецоперації. Зараз почнеться осіннє бездоріжжя, а в Афганістані дощі – рідкісне явище. Вони в дощі не воюють", – каже експерт.
Жданов не бачить доцільність використання Росією цих найманців.
РФ шукає найманців у всьому світі
Раніше повідомлялося, що ветерани спецназу Афганістану, які залишилися в країні після приходу до влади "талібів", отримують пропозиції від РФ про "роботу" на території України.
Також в Україні ЗСУ вже ліквідували групи сирійців, які воювали на боці Росії. Згодом вони скінчилися і зникли зі зведень з фронту.
У Генштабі повідомляли, що РФ виводить контингент приватних військових кампаній з Республіки Малі для відправлення до України.
Стало відомо, що очільник ПВК "Вагнер" олігарх Пригожин через великі втрати в Україні шукає найманців за межами Росії – у Туреччині, Сербії, Чехії, Польщі, Угорщині, Німеччині, Канаді, Молдові і навіть країнах Латинської Америки. Він це робить за допомогою російських олігархів, які живуть у Європі.
Крім найманців, в Україні помітили іранських інструкторів. За інформацією США, іранці в Криму працюють інструкторами та працівниками технічної підтримки під час запускання "шахідів".
Радник ОП Олексій Арестович сказав, що Україна знає про іранців в Криму, і ЗСУ навіть двічі завдавали по них ударів.
Іранських інструкторів, які допомагають росіянам запускати дрони, помітили також і в Білорусі.