Афганські найманці – на боці РФ: Жданов оцінив загрозу

Жданов сумнівається, що колишні афганські військові, яких могла завербувати Росія, будуть ефективні у війні з Україною.

Скільки афганських найманців можуть воювати на боці Росії у війні проти України, чи справді вони свого часу проходили навчання під керівництвом американців.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Вони проходили навчання по програмі Commandos. По-перше, жодного бойового досвіду у них немає, тому що не воювала регулярна (афганська. – Ред.) армія. Можливо, вони брали участь в операціях, як проводили сили багатонаціональної коаліції в Афганістані. По-друге, пройшла вже певна кількість часу, частина навиків могла бути втрачена. По-третє, всі ці люди розбіглися з Афганістану через загрозу репресій з боку "Талібану". Колишні афганські військові зараз перебувають, наприклад, у Таджикистані і Пакистані. Яке становище зараз – інформації небагато", – зазначив Жданов.

За його словами, питання у тому, наскільки ці найманці будуть ефективні в українських умовах.

"Йшлося не про 2 тисячі найманців, а про 20-30 тисяч афганських командос, яких нібито підготували до перекидання в Україну. Про це писали багато ЗМІ. Питання – чи зможуть вони вести окопну війну. Командос – це штурмовики, вони виконують спецоперації. Зараз почнеться осіннє бездоріжжя, а в Афганістані дощі – рідкісне явище. Вони в дощі не воюють", – каже експерт.

Жданов не бачить доцільність використання Росією цих найманців.