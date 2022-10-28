Кулеба вимагав від колеги з Ірану припинити постачати зброю до Росії

Іранську зброю РФ використовує для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про вимогу до Ірану припинити постачати зброю до Росії під час розмови з іранським колегою Хоссейном Аміром Абдоллахіаном 28 жовтня.

Про це Кулеба написав у Мережі.

"Сьогодні я отримав дзвінок від міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Аміра Абдоллахіана, під час якого я вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні", – йдеться в заяві очільника українського МЗС.

Нагадаємо, влада Ірану заперечує, що постачає до Росії дрони-камікадзе. Іранська влада навіть заявляла, що готова взяти участь у розслідування цього факту разом з Україною.

У свою чергу російська влада запевняє, що нібито не має інформації про купівлю іранських безпілотників.

Зауважимо, Ізраїль надав США докази про те, що іранські безпілотники використовуються Росією у війні проти України. Відповідні експерти вивчили російські дрони "Герань-2" та встановили, що вони ідентичні з іранськими Shahed-136.

Ізраїль надасть Україні дані про іранські дрони

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