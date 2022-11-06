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"Неправда": в США опровергли оправдания Ирана о поставках дронов России

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
715
Время на прочтение
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"Неправда": в США опровергли оправдания Ирана о поставках дронов России

Фото: Associated Press

В МИД Ирана заявили, что предоставили РФ "ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до начала войны в Украине"

В США опровергли оправдания Ирана по поводу поставок беспилотников России. По их информации, только летом 2022 года Иран переправил десятки дронов в РФ.

Об этом заявил специальный представитель США по Ирану Роберт Мелли в Twitter.

Кроме того, по его словам, Иран имеет своих военных специалистов в оккупированных частях Украины. Они помогают РФ использовать беспилотники против украинских гражданских.

"Неправда — Иран не давал ограниченное количество беспилотников до войны. Лишь этим летом они переправили десятки (дронов в Россию, — ред.) и имеют своих военных специалистов в оккупированных частях Украины, которые помогают России использовать их против украинских гражданских", — написал Мелли.

Напомним, 5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России боевые дроны. В МИД заявили, что страна поставляла дроны РФ, но якобы за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину.

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Дата публикации
Просмотры
715
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