"Неправда": в США опровергли оправдания Ирана о поставках дронов России

В МИД Ирана заявили, что предоставили РФ "ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до начала войны в Украине"

В США опровергли оправдания Ирана по поводу поставок беспилотников России. По их информации, только летом 2022 года Иран переправил десятки дронов в РФ.

Об этом заявил специальный представитель США по Ирану Роберт Мелли в Twitter.

Кроме того, по его словам, Иран имеет своих военных специалистов в оккупированных частях Украины. Они помогают РФ использовать беспилотники против украинских гражданских.

"Неправда — Иран не давал ограниченное количество беспилотников до войны. Лишь этим летом они переправили десятки (дронов в Россию, — ред.) и имеют своих военных специалистов в оккупированных частях Украины, которые помогают России использовать их против украинских гражданских", — написал Мелли.

Напомним, 5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России боевые дроны. В МИД заявили, что страна поставляла дроны РФ, но якобы за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину.

Иран признал поставки дронов в Россию – чем может рассчитываться Кремль

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