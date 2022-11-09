Арештований директор “Мотор Січі” приховував свою нерухомість в Москві

Колишній нардеп та ексвласник стратегічного підприємства В'ячеслав Богуслаєв не повідомляв у деклараціях про все, належне йому майно.

Директор запорізького заводу "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, який перебуває під вартою через підозру у співпраці з країною-агресором, має у власності нерухомість у Москві. Це майно він приховував у своїх податкових деклараціях.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на розслідування журналістів проєкту "Схеми".

Розслідувачі встановили, що у 2006 році Богуслаєв став власником квартири на Хорошівському шосе у Москві. Її вартість оцінюється приблизно у 350 тисяч доларів.

Окрім того, від 2002 року йому належать складські приміщення у російській столиці.

Богуслаєв не вказував це майно у своїх податкових деклараціях, які подавав до 2019 року як народний депутат України.

Раніше повідомлялося, що Богуслаєв ще від 2000 року мав російське громадянство. Відтоді він чотири рази обирався народним депутатом і був членом Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.

Нагадаємо, за матеріалами слідчих Служби безпеки накладено арешт на все майно президента АТ “Мотор Січ” В'ячеслава Богуслаєва і начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства. Їх обох підозрюють у роботі на агресора.

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