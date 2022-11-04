У президента “Мотор Січі” заарештували усе майно: його вартість майже 1 млрд гривень

У фігурантів гучної справи про співпрацю АТ “Мотор Січ” з росіянами виявили великі суми готівкових коштів, транспортні засоби, нерухомість та корпоративні права в комерційних підприємствах.

За матеріалами слідчих Служби безпеки накладено арешт на все майно президента АТ “Мотор Січ” В'ячеслава Богуслаєва і начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства. Їх обох підозрюють у роботі на агресора.

Про це повідомили в п’ятницю, 4 листопада, в пресслужбі СБУ.

Загальна сума заарештованих активів становить майже 1 млрд грн. Це насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів.

Президент “Мотор Січі” займався комерцією

Під час розслідування співробітники СБУ встановили, що керівник “Мотор Січі” є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови – ПАТ “Мотор Банк”.

Також слідчими викрито причетність високопосадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій.

У зв’язку з цим Служба безпеки здійснила комплексні заходи для накладення арешту на відповідні корпоративні права підозрюваного.

У чому звинувачують керівників “Мотор Січі”

За даними слідства, керівництво заводу в Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до РФ.

Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв та начальник Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації “Ростех”, яка є одним із головних виробників озброєнь для російської армії.

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення до України.

Слідчі Служби безпеки повідомили організаторам оборудки про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що обидва фігуранти були затримані контррозвідкою СБУ в жовтні цього року. Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід для президента "Мотор Січі" у вигляді тримання під вартою.

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