Резніков анонсував виробництво в Україні власних дронів і систем протидії БПЛА

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українські підприємства військово-промислового комплексу освоюють виробництво дронів та систем протидії ворожим безпілотникам.

Про це Резніков сказав на брифінгу 4 листопада.

"Розвиток сучасних технологій таких як безпілотники. Коли кажу про безпілотники, маю на увазі не тільки ті, що в повітрі, а й ті, що в воді, під водою, і на землі. Це – майбутнє сучасних воєн", – зазначив міністр.

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Він пояснив, що через сусідство з Росією перед Україною будуть виклики та ризики навіть після перемоги у сьогоднішній війні.

"Тому сьогодні ми розвиваєм систему безпілотних дронів, а також електронних засобів контрборотьби з безпілотниками (ворога – ред.) для того, щоб придушувати їх, збивати, але заволодівати ними", – додав Резніков.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Резніков повідомив, що до України протягом кількох тижнів можуть прибути далекобійні дрони Switchblade 600.

Окрім того, США планують відправити до України протибезпілотну систему Vampire до середини 2023 року.

4 листопада очільник Міноборони анонсував новий пакет військової допомоги Україні від США. Відповідне рішення підпише безпосередньо президент Джо Байден.

Українська поліція тепер має безпілотники

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