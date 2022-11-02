США передадуть Україні антидронові системи Vampire, але аж 2023 року

Очікується, що постачання відбудеться в середині 2023 року.

Сполучені Штати планують відправити до України протибезпілотну систему “Вампір” (Vampire) до середини 2023 року.

Про це повідомляє Defense News.

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Зазначається, що Пентагон 24 серпня оголосив, що надішле ці системи. Але незважаючи на розширене використання Росією безпілотних літальних апаратів-камікадзе іранського виробництва для ударів по українських електростанціях та іншій ключовій інфраструктурі, Міноборони США ще не схвалило контракт на постачання.

"Протиповітряна оборона залишається пріоритетом, ми збираємося продовжувати зосереджуватися на цьому та працювати якомога швидше", — сказав прессекретар Пентагону, генерал Пет Райдер. "Що стосується Vampires, ми очікуємо, що контракт буде укладено протягом наступних кількох місяців, і постачання відбудеться в середині 2023 року".

Компанія-виробник обіцяє поставити Vampire протягом 9-місячного терміну від моменту укладання контракту.

Що таке VAMPIRE

VAMPIRE — це система, яка використовує невеликі ракети, щоб збивати безпілотники. Комплект можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом (оптимально на пікап) для запуску передової системи високоточної зброї (APKWS) або інших боєприпасів з лазерним наведенням.

За даними виробника, невелику чотириствольну ракетну установку можна встановити за дві години, і для керування нею достатньо однієї людини.

Допомога США

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Сполучених Штатів вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.

Дві системи ППО NASAMS надійдуть вже найближчим часом, ще шість таких установок прибудуть згодом.

Водночас, військові США здійснюватимуть інспекції зброї в Україні, аби впевнитися, що зброя використовується належним чином.

У New York Times вийшов матеріал, що Штати "прочісують" світ у пошуках зброї російського та радянського виробництва для України. Зокрема, вони звернули увагу на Кіпр.

Також США виділили допомогу для відновлення теплоінфраструктури України на $55 млн. У пакеті допомоги — понад 1600 генераторів, системи очищення води та інше обладнання, необхідне для обігріву.