США виділили допомогу для відновлення теплоінфраструктури України на $55 млн

Допомога включає понад 1600 генераторів, системи очищення води та інше обладнання, необхідне для обігріву.

Уряд США виділив 55 млн дол. на ремонт та підтримання роботи інфраструктури теплопостачання в Україні, а також додаткову допомогу для розмінування звільнених територій.

Про це речник Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив на брифінгу 1 листопада.

"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про новий пакет у розмірі 55 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні відремонтувати та підтримати роботу інфраструктури теплопостачання в 19 регіонах України, що охоплює до семи мільйонів українців", – сказав Прайс.

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Допомога USAID включає понад 1600 генераторів, системи очищення води та інше обладнання, необхідне для обігріву.

"За останні 36 годин Росія випустила майже 100 ракет по об’єктах водо- та енергопостачання в Україні. Зі зниженням температури ці російські атаки, які мають на меті збільшення страждань простих людей, є особливо огидними", – наголосив представник Держдепу.

Він також повідомив, що Держдепартамент виділив 47,6 млн дол. компанії в Каліфорнії для надання термінової гуманітарної допомоги з розмінування українських територій.

Нагадаємо, Єврокомісія 1 листопада ухвалила рішення про виділення Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми. Окрім того, ЄС надасть енергообладнання.

Цього ж дня у Єврокомісії також повідомили, що країни ЄС готові постачати Україні електроенергію в разі дефіциту через ракетні атаки з боку Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон також пообіцяв підтримку в підготовці України до зими в умовах постійних атак РФ по енергетичній інфраструктурі. Він пообіцяв посприяти, аби до такої допомоги долучилися й інші країни.

Єврокомісарка з енергетики вражена відновленням струму в Україні і обіцяє додаткову допомогу

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