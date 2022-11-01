Євросоюз виділяє Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми

Західні партнери також постачатимуть необхідне для України обладнання.

Європейський Союз виділить Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми, а також надасть енергообладнання.

Відповідне рішення ухвалила у вівторок, 1 листопада, Єврокомісія, повідомили на офіційному сайті організації.

"ЄС разом із державами-членами та приватними компаніями поставив до України енергетичне обладнання для надзвичайних ситуацій на мільйони євро, але рівень підтримки має бути збільшений у світлі ескалації нападів Росії", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближчими днями Європейська комісія та Міністерство енергетики України спільно розпочнуть цільову кампанію з мобілізації подальшої підтримки з боку приватного сектору.

Допомога від ЄС

Президент України Володимир Зеленський спільно з комісаркою Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон обговорили подальші кроки із забезпечення енергетичної безпеки України. Він ініціював створення платформи для підтримки української енергетичної сфери на зразок контактної групи у форматі "Рамштайн".

Своєю чергою Сімсон повідомила, що країни ЄС готові постачати Україні електроенергію в разі дефіциту через ракетні атаки з боку Росії.