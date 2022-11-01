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Зеленський запропонував створити "економічний Рамштайн": що відомо

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Зеленський запропонував створити "економічний Рамштайн": що відомо

Фото: Сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський спільно з комісаркою Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон обговорили подальші кроки із забезпечення енергетичної безпеки України.

Глава держави Володимир Зеленський ініціював створення платформи для підтримки української енергетичної сфери, на зразок контактної групи у форматі "Рамштайн".

Про це повідомила пресслужба президента Зеленського.

"Ця платформа, такий "економічний Рамштайн", будується й почне працювати. Питання енергетики сьогодні йде поряд із фінансовою кризою та дефіцитом зброї, тому має бути створений такий майданчик", — вважає Зеленський.

Глава держави поінформував єврокомісарку про наслідки енергетичного тероризму з боку Росії. Внаслідок ворожих ударів РФ серйозно пошкоджено вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.

Зеленський та Сімсон обговорили подальші кроки із забезпечення енергетичної безпеки України. Глава держави докладно розповів про потреби України для відновлення енергетичної інфраструктури й закликав Єврокомісію відігравати координаційну роль у залученні допомоги з боку держав – членів ЄС.

Раніше єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що країни ЄС готові постачати Україні електроенергію в разі дефіциту через ракетні атаки з боку Росії.

Нагадаємо, через постійні обстріли української енергосистеми з боку Росії у столиці змушені випустити автобуси на всі тролейбусні маршрути.

У Черкасах рух тролейбусів взагалі зупинили через проблеми з електроенергією. Місцевих заспокоюють тим, що всі маршрути дублюються автобусними.

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