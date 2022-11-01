В Україні на армію та безпеку українців виділили 1 трлн гривень

Наступного року на армію та безпеку України буде виділено понад 1 трлн гривень. Інші ключові видатки - пенсії, медицина та освіта.

2023 року на армію та безпеку в Україні виділили понад 1 трлн гривень.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, понад 1 трлн гривень направлено на армію та безпеку країни. Інші ключові видатки — це пенсії, медицина та освіта.

“Вже зараз працюємо над трьома напрямками для фінансування дефіциту бюджету, який складе 38 млрд доларів. Ведемо перемовини з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро. Аналогічні суми плануємо залучити від програм зі США та МВФ”, - наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що на початку листопада Іран планує відправити до РФ партію з понад 200 бойових дронів.

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