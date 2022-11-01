Зеленський та Макрон обговорили енергетику та оборону України

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Еммануелем Макроном.
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 листопада, провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це президент повідомив у Twitter.
"Надзвичайно важлива й продуктивна розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", - йдеться у дописі.
Допомога Україні від союзників
Пентагон заявив, що Україна отримає від США вісім систем протиповітряної оборони NASAMS та засоби протидії російським безпілотникам.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Європу надати Україні зброю та фінанси для перемоги у війні.
Посол України у Німеччині Олексій Макєєв вважає, що Берлін надто повільно допомагає Україні. Впоратися ЗСУ з ворогом допомогли б німецькі танки "Leopard" та БМП "Мarder".
Австралія передасть українським захисникам ще 30 бронетранспортерів Bushmaster, які добре зарекомендували себе на фронті, зокрема під час визволення Харківщини.
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