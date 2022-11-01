Евросоюз выделяет Украине 25,5 млн евро для поддержки энергосистемы

Западные партнеры также будут поставлять необходимое для Украины оборудование.

Европейский Союз выделит Украине 25,5 млн евро для поддержки энергосистемы, а также предоставит энергооборудование.

Соответствующее решение было принято во вторник, 1 ноября, Еврокомиссия, сообщили на официальном сайте организации.

"ЕС вместе с государствами-членами и частными компаниями поставил в Украину энергетическое оборудование для чрезвычайных ситуаций на миллионы евро, но уровень поддержки должен быть увеличен в свете эскалации нападений России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни совместно Европейская комиссия и Министерство энергетики Украины приступят к целевой кампании по мобилизации дальнейшей поддержки со стороны частного сектора.

Помощь от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон обсудили дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины. Он инициировал создание платформы для поддержки украинской энергетической сферы, вроде контактной группы в формате "Рамштайн".

В свою очередь Симсон сообщила, что страны ЕС готовы поставлять Украине электроэнергию в случае дефицита из-за ракетных атак со стороны России.