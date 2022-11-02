США передадут Украине антидроновые системы Vampire, но только в 2023 году

Ожидается, что поставка состоится в середине 2023 года.
Соединенные Штаты планируют отправить в Украину противобеспилотную систему "Вампир" (Vampire) до середины 2023 года.
Об этом сообщает Defense News.
Пентагон 24 августа объявил, что пришлет эти системы. Но, несмотря на расширенное использование Россией беспилотных летательных аппаратов-камикадзе иранского производства для ударов по украинским электростанциям и другой ключевой инфраструктуре, Минобороны США еще не одобрило контракт на поставку.
"Противовоздушная оборона остается приоритетом, мы собираемся продолжать сосредотачиваться на этом и работать как можно скорее", — сказал пресс-секретарь Пентагона, генерал Пэт Райдер. "Что касается Vampires, мы ожидаем, что контракт будет заключен в течение следующих нескольких месяцев и поставка состоится в середине 2023 года".
Компания-производитель обещает поставить Vampire в течение 9-месячного срока с момента заключения контракта.
Что такое VAMPIRE
VAMPIRE – это система, которая использует небольшие ракеты, чтобы сбивать беспилотники. Комплект можно установить на большинство транспортных средств с грузовым кузовом (оптимально пикап) для запуска передовой системы высокоточного оружия (APKWS) или других боеприпасов с лазерной наводкой.
По данным производителя, небольшую четырехствольную ракетную установку можно установить за два часа, и для управления ею достаточно одного человека.
Помощь США
Ранее сообщалось, что Украина получит от Соединенных Штатов восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.
Две системы ПВО NASAMS поступят в ближайшее время, еще шесть таких установок прибудут позже.
В то же время, военные США будут проводить инспекции оружия в Украине, чтобы убедиться, что оружие используется должным образом.
В New York Times вышел материал, что Штаты "прочесывают" мир в поисках оружия российского и советского производства для Украины. В частности они обратили внимание на Кипр.
Также США выделили помощь для восстановления теплоинфраструктуры Украины на $55 млн. В пакете помощи – более 1600 генераторов, системы очистки воды и другое оборудование, необходимое для обогрева.