США передадут Украине антидроновые системы Vampire, но только в 2023 году

Ожидается, что поставка состоится в середине 2023 года.

Соединенные Штаты планируют отправить в Украину противобеспилотную систему "Вампир" (Vampire) до середины 2023 года.

Об этом сообщает Defense News.

Также читайте Макрон пообещал Зеленскому усилить ПВО Украины и другую помощь: детали разговора

Пентагон 24 августа объявил, что пришлет эти системы. Но, несмотря на расширенное использование Россией беспилотных летательных аппаратов-камикадзе иранского производства для ударов по украинским электростанциям и другой ключевой инфраструктуре, Минобороны США еще не одобрило контракт на поставку.

"Противовоздушная оборона остается приоритетом, мы собираемся продолжать сосредотачиваться на этом и работать как можно скорее", — сказал пресс-секретарь Пентагона, генерал Пэт Райдер. "Что касается Vampires, мы ожидаем, что контракт будет заключен в течение следующих нескольких месяцев и поставка состоится в середине 2023 года".

Компания-производитель обещает поставить Vampire в течение 9-месячного срока с момента заключения контракта.

Что такое VAMPIRE

VAMPIRE – это система, которая использует небольшие ракеты, чтобы сбивать беспилотники. Комплект можно установить на большинство транспортных средств с грузовым кузовом (оптимально пикап) для запуска передовой системы высокоточного оружия (APKWS) или других боеприпасов с лазерной наводкой.

По данным производителя, небольшую четырехствольную ракетную установку можно установить за два часа, и для управления ею достаточно одного человека.

Помощь США

Ранее сообщалось, что Украина получит от Соединенных Штатов восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.

Две системы ПВО NASAMS поступят в ближайшее время, еще шесть таких установок прибудут позже.

В то же время, военные США будут проводить инспекции оружия в Украине, чтобы убедиться, что оружие используется должным образом.

В New York Times вышел материал, что Штаты "прочесывают" мир в поисках оружия российского и советского производства для Украины. В частности они обратили внимание на Кипр.

Также США выделили помощь для восстановления теплоинфраструктуры Украины на $55 млн. В пакете помощи – более 1600 генераторов, системы очистки воды и другое оборудование, необходимое для обогрева.