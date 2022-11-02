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В Херсоне раздаются взрывы

Дата публикации
Просмотры
4417
Время на прочтение
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В Херсоне раздаются взрывы

Фото: ТСН.ua

Возможны попадания по Антоновскому мосту.

В Херсоне слышны взрывы днем 2 ноября, после которых в небе виден черный дым.

Об этом сообщают местные паблики.

"В Херсоне слышны взрывы! Сообщают о прилете по Антоновскому мосту", – говорится в опубликованной информации.

Ситуация в Херсонской области

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 2 ноября, российские оккупанты продолжают принудительную "эвакуацию" гражданских из населенных пунктов на захваченных территориях Херсонской области. При этом выезд частным транспортом запрещен.

Российскую оккупационную "администрацию" Херсона переместили в Скадовск.

В то же время ВСУ в Херсонской области попали во вражеский ЗРК и "припаркованную" рядом другую военную технику, а в Николаевской области уничтожен взвод оккупантов.

Российские войска готовятся к обороне Новой Каховки и территории всей громады. В пределах около 20 км захватчики роют траншеи.

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Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
4417
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