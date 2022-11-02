В Херсоне раздаются взрывы

Возможны попадания по Антоновскому мосту.
В Херсоне слышны взрывы днем 2 ноября, после которых в небе виден черный дым.
Об этом сообщают местные паблики.
"В Херсоне слышны взрывы! Сообщают о прилете по Антоновскому мосту", – говорится в опубликованной информации.
Ситуация в Херсонской области
По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 2 ноября, российские оккупанты продолжают принудительную "эвакуацию" гражданских из населенных пунктов на захваченных территориях Херсонской области. При этом выезд частным транспортом запрещен.
Российскую оккупационную "администрацию" Херсона переместили в Скадовск.
В то же время ВСУ в Херсонской области попали во вражеский ЗРК и "припаркованную" рядом другую военную технику, а в Николаевской области уничтожен взвод оккупантов.
Российские войска готовятся к обороне Новой Каховки и территории всей громады. В пределах около 20 км захватчики роют траншеи.
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