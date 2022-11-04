Резников анонсировал производство в Украине собственных дронов и систем противодействия БПЛА

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские предприятия военно-промышленного комплекса осваивают производство дронов и систем противодействия вражеским беспилотникам.

Об этом Резников сказал на брифинге 4 ноября.

"Развитие современных технологий таких как беспилотники. Когда говорю о беспилотниках, имею в виду не только те, что в воздухе, но и те, что в воде, под водой, и на земле. Это – будущее современных войн", – отметил министр.

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Он пояснил, что из-за соседства с Россией перед Украиной будут вызовы и риски даже после победы в сегодняшней войне.

"Поэтому сегодня мы развиваем систему беспилотных дронов, а также электронных средств контрборьбы с беспилотниками (врага – ред.) для того, чтобы подавлять их, сбивать, но завладеть ими", – добавил Резников.

Напомним, в конце октября Резников сообщил, что в Украину в течение нескольких недель могут прибыть дальнобойные дроны Switchblade 600.

Кроме того, США планируют отправить в Украину противобеспилотную систему Vampire к середине 2023 года.

4 ноября глава Минобороны анонсировал новый пакет военной помощи Украине от США. Соответствующее решение подпишет президент Джо Байден.

У украинской полиции теперь есть беспилотники

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