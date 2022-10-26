Резников рассказал, когда Украина получит первые дальнобойные дроны Switchblade 600

Украина получит первые 10 дронов Switchblade 600 уже через несколько недель.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, когда в Украину могут прибыть дальнобойные дроны Switchblade 600. По его словам, 10 беспилотников должны прибыть в Украину уже несколько недель.

Об этом сообщает издание Politico.

"Мы все еще ждем беспилотников Switchblade 600", — сказал Резников.

Такую помощь пообещала Америка. В свою очередь, производитель дронов AeroVironment заявил, что первая партия из 10 дронов должна поступить в Украину в ближайшие недели.

Следует отметить, что ранее Украина получила от США дроны Switchblade 300, имеющие меньшие размеры и дальность действия. Новые же БПЛА могут атаковать цели на расстоянии 40 километров и находиться в воздухе около 40 минут.

Министр обороны Украины уверен, что Киев в конце концов получит западные истребители и танки, чтобы помочь украинским защитникам вытеснить российские войска. При этом Резников считает, что Вашингтону следует стать первым в этом снабжении, чтобы другие страны последовали за США.

Напомним, ВСУ получат 11 комплексов БПЛА PUMA-LE стоимостью более 540 млн. гривен. Что о них известно – читайте в материале ТСН.ua.

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