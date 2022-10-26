Резніков розповів, коли Україна отримає перші далекобійні дрони Switchblade 600

Україна отримає перші 10 дронів Switchblade 600 вже за кілька тижнів.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, коли до України можуть прибути далекобійні дрони Switchblade 600. За його словами, 10 безпілотників мають прибути до України вже протягом кількох тижнів.

Про це повідомляє видання Politico.

"Ми все ще чекаємо на безпілотники Switchblade 600", — сказав Резніков.

Таку допомогу пообіцяла Україні Америка. Своєю чергою, виробник дронів AeroVironment заявив, що перша партія з 10 дронів має надійти до України протягом найближчих тижнів.

Варто зазначити, що раніше Україна отримала від США дрони Switchblade 300, які мають менші розміри та дальність дії. Нові ж БПЛА зможуть атакувати цілі на відстані 40 кілометрів і перебувати в повітрі близько 40 хвилин.

Міністр оборони України впевнений, що Київ зрештою отримає західні винищувачі й танки, щоб допомогти українським захисникам витіснити російські війська. Водночас Резніков вважає, що Вашингтону варто стати першим у цьому постачанні, аби інші країни наслідували США.

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