Как избавиться от седины без окрашивания в домашних условиях

Седина появляется у мужчин и женщин в пожилом возрасте. Однако бывает, что неприятные седые волоски могут найти на голове довольно молодые люди. Или окрашивание единственный способ избавиться от седины? Есть также некоторые народные методы. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Выйдет ли избавиться от седины навсегда

Многих этот вопрос очень сильно волнует, ведь не хочется постоянно использовать краску, которая сильно вредит нашим волосам. Сразу следует понять, что решать проблему придется комплексно, потому что использовать только косметические средства недостаточно. Прежде всего, следует определить, связано ли раннее появление седины с болезнью. Если да, нужно начать лечение как можно скорее.

В противном случае очень важно обратить внимание на свое питание. Если вы соблюдаете определенные диеты или у вас слишком однообразное меню, организму может не хватать минералов и витаминов. Они нужны для синтеза меланина – компонент, участвующий в естественной окраске волос. Поэтому очень важно добавить в свой ежедневный рацион продукты, богатые селеном, медью и марганцем. Также следует пересмотреть свои привычки:

отказаться от алкоголя и курения;

высыпаться и не перенапрягаться;

избегать стрессов;

заниматься спортом.

Если вы будете соблюдать эти правила, то при появлении первой седины ее можно будет легко избавиться. Если седые волосы уже более 50% – это означает, что большинство клеток уже потеряло меланин. Восстановить его невозможно. Но вы можете все, чтобы помочь тем волосам, которые еще не имеют седого оттенка.

Здесь очень важно посоветоваться с врачом-трихологом, ведь обычно нужно принимать добавки с медью и цинком. Иногда назначают специальные процедуры по восстановлению естественного цвета волос.

Также, если вы хотите знать, как избавиться от седины в домашних условиях, стоит просмотреть несколько народных методов. При правильном применении они могут быть достаточно полезны.

Как избавиться от седины с помощью настойки

Народные средства от седины оказывают достаточно эффективное действие. Например, отличным методом можно назвать настойку из семян укропа и корней лопуха. Этих компонентов нужно взять по две столовых ложки. Корень сначала измельчают, а затем заливают 1 литром воды и ставят на огонь. Половина жидкости должна выкипеть.

Затем кастрюля снимается с огня и к корню лопуха добавляются семена укропа. Настаивать жидкость нужно 3 часа. Средство от седины нужно втирать в корни волос, регулярно выполняя процедуру в течение 2 месяцев.

Маски как средства от седины

Маски как средства от седины / Фото: Pexels

Как избавиться от седины без окрашивания на долгое время? Можно использовать также маски для волос:

перечная – готовится настойка из сушеного красного перца и водки, на 0,5 литров берется 6 стручков. Средство готовится не менее 3 недель. Затем его наносят на кожу головы на 1 час до мытья;

чесночно-луковый – из лука и чеснока отживается сок, смешивается, а затем втирается в кожу головы. После этого не забудьте дополнительно смазать волосы сырым желтком. Маску смыть через 20 минут и вымыть голову шампунем;

коньячная – взять 3-4 чайные ложки напитка, столько же меда и сырого желтка, тщательно смешать. Получившуюся жидкость втереть в кожу головы и оставить на 15 минут. Обернуть голову чем-то теплым (например, полотенцем). Смыть шампунем через 40 минут.

Йод от седины

Как избавиться от седины с помощью йода? Всё очень просто. Одну бутылку йода нужно развести в 10 литрах воды и ополоснуть полученным раствором чистую голову. Йод помогает активизировать обменные процессы в коже, что ускорит изготовление меланина.

Отвар из крапивы как средство от седины

Такой отвар оказывает достаточно эффективное действие, а для его приготовления нужно взять только стебли колючего растения. 5 столовых ложек сырья залить 500 мл воды. Добавить 250 мл яблочного уксуса и все прокипятить на слабом огне.

Не забудьте сцедить это средство от седины перед применением. Затем просто прополоскать чистые волосы жидкостью. Процедура производится в течение 3 недель. Затем в неделю делается перерыв. Так продолжается в течение 6 месяцев.

Сосновый настой

Для приготовления такого настоя нужно взять 1 стакан сосновых игл, которые прокручиваются через мясорубку. Затем их заливают кипятком – 2 стакана. Средство нужно охладить, затем втереть в кожу головы. Процедура выполняется в течение 2 недель каждый день.

После этого обязательно сделайте перерыв на 14 дней и только затем продолжайте полезную процедуру. Сосновые иглы богаты минералами и витаминами, также в их состав входят ароматические масла. Именно эти компоненты нужны для обновления волос.

Как избавиться от седины с помощью инновационного метода

Чтобы приготовить инновационное средство от седины, вам понадобятся:

1 ложка касторового масла;

1 ложка меда;

1 ложка коньяка;

1 яичный желток.

Средство нужно втирать в корни волос в течение 5 минут, а затем оставить на 2-3 часа, предварительно надев на голову шапочку для душа и замотав ее полотенцем. Затем средство смывается шампунем. Процедуру следует выполнять дважды в неделю.

Массаж от седины

Это довольно эффективный метод, однако только в том случае, если использовать его вместе с другими. Самый простой массаж головы от седины – накручивание локонов на пальцы. В таком стянутом состоянии волосы нужно подержать не менее 5 минут.

Также массаж можно выполнять перед каждой мойкой головы. Рекомендуется гладить спиралевидными движениями (от верхушки до лба, а затем назад). Чтобы получить лучший результат, кончики пальцев перед этим нужно обмакнуть в эфирное масло.

Как часто нужно делать процедуры

Обычно для восстановления меланина требуется не менее месяца. Эффект длится месяц-два, потому после этого все нужно повторить с начала. Чтобы результат был более устойчивым, рекомендуется использовать оливковое, репейное или кунжутное масло. Курс длится около 2-3 месяцев. Если вы его полностью пройдете, седины вы избавитесь на несколько месяцев.

Помните о негативном влиянии народных средств от седины на здоровье. На некоторые компоненты у вас может быть аллергия. Поэтому следует сначала посоветоваться с врачом-трихологом. Также обратите внимание, что отвар из крапивы не подходит пожилым людям, потому что в веществе содержатся компоненты, которые усиливают свертываемость крови.