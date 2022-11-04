Испания частично закрыла свое воздушное пространство из-за китайской ракеты

Эксперты ожидают, что большая часть космического корабля сгорит при повторном входе в атмосферу Земли, но на территории трех европейских стран существует угроза падения обломков.

В пятницу, 4 ноября, было ограничено авиасообщение в северо-восточной Каталонии и трех других регионах Испании. Причиной послужил космический мусор от китайской ракеты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на испанские экстренные службы.

В сообщении говорится о риске, связанном с прохождением космического корабля CZ-5B через воздушное пространство Испании.

Long March 5B (CZ-5B) – это самая мощная космическая ракета Китая, которая была запущена 31 октября, чтобы вывести на орбиту Земли последний третий модуль для строительства китайской орбитальной станции.

После ее запуска эксперты ожидают, что большая часть космического корабля сгорит при повторном входе в атмосферу Земли, но есть также опасения, что достаточно большие фрагменты китайской ракеты-носителя могут пережить падение.

Европейская служба наблюдения и мониторинга космического пространства (EUSST) объявила, что космический мусор, по всей вероятности, попадет в атмосферу Земли в районе над центральной частью Атлантического океана и, скорее всего, упадет в воду. Однако существует вероятность попадания обломков на территорию северной Испании, северной Португалии и южной Италии.

"Статистическая вероятность удара в населенном пункте невелика. Однако эти прогнозы сопровождаются определенной неопределенностью, и более точная оценка будет возможна лишь незадолго до того, как ракета снова войдет в атмосферу”, — заявили специалисты EUSST.

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Миссия 31 октября стала четвёртым запуском ракеты Long March 5 B. Впервые ее отправили в полет в марте 2020 года. После первого запуска обломки китайской ракеты упали на Кот-д'Ивуар, повредив несколько построек в западноафриканской стране, но пострадавших не было.

Образовавшийся в результате второго запуска космический мусор без всяких повреждений затонул в водах Индийского океана, а остатки третьей китайской ракеты упали в море Сулу близ Филиппин.

Повторный вход космической ракеты в атмосферу Земли является обычной международной практикой, заявил Чжао Лицзянь, представитель МИД Китая, на пресс-конференции в пятницу, 4 ноября.

"Этот тип ракеты использует технологию, специально разработанную таким образом, что подавляющее большинство компонентов разрушается при входе в атмосферу, вероятность причинения вреда наземной авиационной деятельности чрезвычайно низка", — заверил он.

Напомним, на оборотной стороне Луны произошло столкновение неизвестной ракеты с поверхностью спутника Земли, в результате чего образовался кратер с вероятным диаметром 10-20 метров.

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