На Луне образовался новый кратер: в нее врезалась ракета

На Луне образовался новый кратер: в нее врезалась ракета

Это первый известный случай непреднамеренного столкновения космического аппарата с естественным спутником Земли.

На обратной стороне Луны произошло столкновение неизвестной ракеты с поверхностью спутника Земли, в результате чего образовался кратер с возможным диаметром 10-20 метров.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в журнале Phys.org.

Первый известный случай непреднамеренного столкновения космического аппарата с Луной предвидел астроном Билл Грей, создавший специальное программное обеспечение для орбитальных расчетов. Его использует NASA для отслеживания "космического мусора", созданного людьми, чтобы ученые не путали его с астероидами и не изучали без надобности.

По информации Грея, скорость объекта массой в четыре тонны составляла примерно 9300 километров в час, поэтому он должен оставить на поверхности Луны кратер диаметром 10-20 метров. Скорость, траектория и время столкновения рассчитаны с помощью наземного телескопа.

Грей сначала идентифицировал объект как ракету SpaceX, однако затем сообщил, что это может быть китайская ракета-носитель третьей ступени Chang'e 5-T1, запущенная в 2014 году.

Пекин отрицает свою ответственность, заявляя, что ракета-носитель, о которой идет речь, "безопасно вошла в атмосферу Земли и полностью сгорела". Однако, по словам астронома, Китай говорит о миссии с подобным названием, в рамках которой ракета была запущена гораздо позже.

Аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter NASA и индийский Chandrayaan-2, вращающиеся вокруг Луны, смогут получить изображение кратера.

Напомним, Национальное космическое управление Китая представило пятилетний план освоения космоса, предусматривающий высадку человека на Луну, доставку образцов поверхности Марса и разработку нового аппарата для полетов в далекий космос.

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