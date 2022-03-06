3 000 американских ветеранов вызвались воевать за Украину добровольцами

В основном это выходцы из постсоветских государств, таких как Грузия и Беларусь.

На призыв Украины присоединяться к службе в интернациональном батальоне, который поможет противостоять силам вторжения России, откликнулось уже три тысячи добровольцев в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне.

Преимущественно такие добровольцы – выходцы из постсоветских государств, таких как Грузия и Беларусь. Но есть среди них и американцы с боевым опытом в Ираке и других горячих точках.

Издание наводит пример Мэтью Паркера, американского ветерана, имеющего за спиной 22 года службы в Сухопутных войсках ВС США.

Сначала Паркер и еще 12 ветеранов, с которыми он служил в течение многих лет, планировали сесть на самолет в Польшу, добраться до украинской границы и присоединиться к отрядам территориальной обороны.

Ситуация упростилась после того, как президент Зеленский призвал к формированию международного легиона, а украинское правительство упростило процедуру пересечения границы для людей, желающих помочь защищать страну от российской агрессии.

Паркер считает, что война в Украине – это больше, чем оборона одной центральноевропейской страны, подвергшейся неспровоцированному нападению большего соседа. Как и многие другие добровольцы, он считает, что собственные демократические права американцев будут под угрозой, если Россия сможет победить.

"Те, с кем воюют украинцы - это типичные бандиты, они воюют с теми, кто не уважает международное право, кто не заботится о женщинах и детях. Мы и раньше воевали с таким типом людей", — сказал Паркер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины и призвал иностранцев присоединяться к борьбе с российским оккупантом.

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