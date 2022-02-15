Virgin Galactic начинает продажу билетов в космос: названа стоимость

Билет будет стоить менее полумиллиона долларов.

В среду, 16 февраля, американская компания Virgin Galactic Holdings Inc. открывает продажу билетов на суборбитальные полеты для космических туристов.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прессрелиз космического туроператора.

В компании планируют начать отправку космических туристов до конца 2022 года. Запуски будут производиться из Нью-Мексико, продолжительность каждого полета составит 90 минут.

Также читайте Что произойдет с телом человека после смерти в космосе: ответ ученых

Билет будет стоить $450 тыс, включая депозит в размере $150 тыс. На первом этапе планируются полеты для 1000 туристов, компания планирует заработать на продаже билетов до $450 млн.

"Мы разработали привлекательную и эффективную модель продаж для поддержания роста нашего бизнеса", — заявила Блэр Рич, директор по коммерческим и потребительским операциям Virgin Galactic.

Напомним, ведущие космические гиганты Blue Origin, Boeing, Sierra Space и ряд других партнеров объявили о планах создать станцию под названием Orbital Reef на орбите Земли. Ее вероятными клиентами будут правительства стран, частный сектор и даже космические туристы.

Читайте также: