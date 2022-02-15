Virgin Galactic розпочинає продаж квитків у космос: названо вартість

Квиток буде коштувати менш ніж пів мільйона доларів.

У середу, 16 лютого, американська компанія Virgin Galactic Holdings Inc. відкриває продаж квитків на суборбітальні польоти для космічних туристів.

Про це повідомляє “Интерфакс” з посиланням на пресреліз космічного туроператора.

У компанії планують розпочати відправлення космічних туристів до кінця 2022 року. Запуски будуть проводитись з Нью-Мексико, тривалість кожного польоту складе 90 хвилин.

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Квиток коштуватиме $450 тис включно з депозитом у розмірі $150 тис. На першому етапі плануються польоти для 1000 туристів, компанія планує заробити на продажу квитків до $450 млн.

"Ми розробили привабливу та ефективну модель продажів для підтримки зростання нашого бізнесу", - заявила Блер Річ, директор з комерційних та споживчих операцій Virgin Galactic.

Нагадаємо, провідні космічні гіганти Blue Origin, Boeing, Sierra Space та кілька інших партнерів оголосили про плани створити станцію під назвою Orbital Reef на орбіті Землі. Її ймовірними клієнтами будуть уряди країн, приватний сектор і навіть космічні туристи.

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