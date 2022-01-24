Що станеться з тілом людини після смерті в космосі: відповідь вчених

Що станеться з тілом людини після смерті в космосі: відповідь вчених

Через 30 хвилин легені руйнуватимуться і людина буде паралізована.

Астронавти проходять ретельну підготовку та медичне обстеження перед польотом у космос, тому ризик смерті від природних причин вважається незначним. Але в цю нову еру космічного туризму медичний огляд може не проводитися або ж проходити в мінімальній кількості.

Про це пише Mental Floss.

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Зі слів колишнього командира МКС Кріса Гедфілда, виходи у відкритий космос можуть бути однією з потенційних небезпек.

Маленькі метеорити можуть пробити захисні костюми, які забезпечують кисень і захист від екстремальних температур.

Протягом 10 секунд вода в тілі людини випарується, замість рідини воно наповниться повітрям. Через 15 секунд людина знепритомніє. А через 30 — легені руйнуватимуться і людина буде паралізована, дуже скоро настане смерть.

Екіпажу доведеться тримати тіло всередині герметичного мішка за бортом космічного корабля. Після чого труп зазнає впливу низьких температур відкритого космосу поки повністю не заморозиться.

До речі, NASA вже вивчало можливість утилізації космічних тіл, й одна з пропозицій передбачає заморожування тіла рідким азотом, щоб його можна було розділити на крихітні шматочки замороженої тканини, які займатимуть лише частину площі.

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