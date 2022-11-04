Іспанія частково закрила свій повітряний простір через китайську ракету

Експерти очікують, що більша частина космічного корабля згорить під час повторного входу в атмосферу Землі, але на території трьох європейських країн існує загроза падіння уламків.

У п’ятницю, 4 листопада, було обмежено авіасполучення в північно-східній Каталонії та трьох інших регіонах Іспанії. Причиною було космічне сміття від китайської ракети.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іспанські екстрені служби.

У повідомленні йдеться про ризик, пов’язаний із проходженням космічного корабля CZ-5B через повітряний простір Іспанії.

Long March 5B (CZ-5B) - це найпотужніша космічна ракета Китаю, яка була запущена 31 жовтня, щоб вивести на орбіту Землі останній третій модуль для будівництва китайської орбітальної станції.

Після її запуску експерти очікують, що більша частина космічного корабля згорить під час повторного входу в атмосферу Землі, але є також побоювання, що досить великі фрагменти китайської ракети-носія можуть пережити падіння.

Європейська служба спостереження та моніторингу космічного простору (EUSST) оголосила, що космічне сміття, найімовірніше, потрапить в атмосферу Землі в районі над центральною частиною Атлантичного океану та, швидше за все, впаде у воду. Однак, існує ймовірність потрапляння уламків на територію північної Іспанії, північної Португалії та південної Італії.

“Статистична ймовірність удару в населеному пункті невелика. Однак ці прогнози супроводжуються певною невизначеністю, і точніша оцінка буде можлива лише незадовго до того, як ракета знову ввійде в атмосферу”, — заявили фахівці EUSST.

Також читайте Китай сколихнули одразу два землетруси

Місія 31 жовтня стала четвертим запуском ракети Long March 5 B. Уперше її відправили у політ в березні 2020 року. Після першого запуску уламки китайської ракети впали на Кот-д'Івуар, пошкодивши кілька будівель у західноафриканській країні, але постраждалих не було.

Космічне сміття, що утворилося в результаті другого запуску, без жодних пошкоджень затонуло у водах Індійського океану, а залишки третьої китайської ракети впали в море Сулу поблизу Філіппін.

Повторний вхід космічної ракети в атмосферу Землі є звичайною міжнародною практикою, заявив Чжао Ліцзянь, речник МЗС Китаю, на прес-конференції в п'ятницю, 4 листопада.

“Цей тип ракети використовує технологію, спеціально розроблену таким чином, що переважна більшість компонентів руйнується під час входу в атмосферу, ймовірність заподіяння шкоди наземній авіаційній діяльності надзвичайно низька”, - запевнив він.

Нагадаємо, на зворотному боці Місяця відбулося зіткнення невідомої ракети з поверхнею супутника Землі, внаслідок чого утворився кратер із ймовірним діаметром 10-20 метрів.

Читайте також: