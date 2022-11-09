Квитки на потяг Київ - Варшава тепер можна буде купувати онлайн: подробиці

Квитки на потяг Київ - Варшава з 10 листопада можна буде купувати онлайн. Це потрібно для того, аби завадити шахраям та спекулянтам займатися махінаціями, а також спростити продаж.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

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“З 10 листопада продаж квитків варшавського напрямку переводиться повністю в онлайн-режим. Принагідно нагадаємо, що продаж квитків міжнародного сполучення зручно доступний і в мобільному додатку Укрзалізниці. Касири в старому “ручному” форматі ці квитки не реалізовуватимуть: не потрібно буде стояти в чергах та “полювати” на квитки, а в прозорому онлайн-каналі залізниця матиме можливість відслідковувати та блокувати спекулянтів”, - наголосили в “Укрзалізниці”.

Продаж квитків напрямками Київ — Варшава та Варшава — Київ відкриватиметься о 08:00 за 20 діб до дати рейсу, щоб усі пасажири були в рівних умовах.

“Повернення квитків варшавського напрямку, придбаних онлайн, можливе лише в претензійному порядку в касах вокзалу. Це дозволяє припинити масовий викуп квитків онлайн через запрограмовані “боти”, а потім обмін їх на відповідні іменні квитки для знайдених шахраями пасажирів. Врахуйте це при плануванні своїх подорожей”, - додали в компанії.

Нагадаємо, що українці скаржаться, що стикаються з проблемами під час купівлі залізничних квитків з Києва до столиці Польщі - Варшави. Їх майже неможливо "вполювати", зокрема через "перекупів".

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