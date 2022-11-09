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Билеты на поезд Киев — Варшава теперь можно будет покупать онлайн: подробности

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Билеты на поезд Киев — Варшава теперь можно будет покупать онлайн: подробности

Фото: Олег Гуделяк / Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" переведет продажу самых популярных билетов на поезд Киев – Варшава в онлайн-режим.

Билеты на поезд Киев-Варшава с 10 ноября можно будет покупать онлайн. Это нужно для того, чтобы помешать мошенникам и спекулянтам заниматься махинациями, а также упростить продажу.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

“С 10 ноября продажа билетов варшавского направления переводится полностью в онлайн-режим. Кстати, напомним, что продажа билетов международного сообщения удобно доступна и в мобильном приложении "Укрзализныци". Кассиры в старом "ручном" формате эти билеты не будут реализовывать: не нужно будет стоять в очередях и "охотиться" на билеты, а в прозрачном онлайн-канале железная дорога будет иметь возможность отслеживать и блокировать спекулянтов", — отметили в "Укрзализныце".

Продажа билетов на направления Киев — Варшава и Варшава — Киев будет открываться в 08:00 за 20 суток до даты рейса, чтобы все пассажиры были в равных условиях.

"Возвращение билетов варшавского направления, приобретенных онлайн, возможно только в претенциозном порядке в кассах вокзала. Это позволяет прекратить массовый выкуп билетов онлайн через запрограммированные "боты", а затем обмен их на соответствующие именные билеты для найденных мошенниками пассажиров. Учтите это при планировании своих путешествий", – добавили в компании.

Напомним, что украинцы жалуются, что сталкиваются с проблемами при покупке железнодорожных билетов из Киева в столицу Польши – Варшаву. Их почти невозможно "выловить", в частности, из-за "перекупов".

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Дата публикации
Просмотры
441
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